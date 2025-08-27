¡Atención! El próximo sábado se cortará el agua en el gran Mendoza, y se realizarán trabajos en el dique Potrerillos

Piden tomar todas las precauciones y hacer caso a las autoridades debido a la suba que puede tener el Rio Mendoza.

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente informa que el sábado 30 de agosto se realizarán maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos. La fecha fue definida a partir de la programación de Aguas Mendocinas (Aysam), para optimizar los tiempos de cortes de agua.

Durante esa jornada, Aysam instalará un nuevo caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos y ejecutará trabajos previos para la futura colocación de otros dos en la planta potabilizadora Luján II.

Los procedimientos de Aguas Mendocinas comenzarán a las 3.30 y requerirán de un corte programado de agua potable en distintas zonas del área metropolitana. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre las 24 y las 48 horas después de los trabajos.

Detalles del operativo de Hidráulica

En forma coordinada con las tareas de Aysam, con el objetivo de optimizar los tiempos de trabajo y reducir las horas de cortes, las maniobras de Hidráulica comenzarán a las 8 con la apertura escalonada del DDF hasta alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s, en una operación que se extenderá por aproximadamente una hora y media.

El Ministerio de Energía y Ambiente le solicita a la población no acercarse a las márgenes del río Mendoza durante ese período, dado que se generarán aumentos de caudal controlados y de gran magnitud.

El objetivo del procedimiento es verificar la operatividad del sistema de seguridad del dique Potrerillos y de los complejos hidroeléctricos Cacheuta y Álvarez Condarco. Para eso se realizarán ensayos hidromecánicos, inspecciones en componentes críticos y batimetrías para medir la acumulación de sedimentos en el descargador.

Los trabajos estarán supervisados por la inspección Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA, cumpliendo estrictos protocolos de seguridad hidráulica.

Importancia del descargador de fondo

El descargador de fondo del dique Potrerillos es un componente estratégico cuya función principal es permitir el vaciado rápido del embalse, desde su nivel máximo hasta la mitad de su altura, en un plazo máximo de diez días.

Además posibilita la expulsión de sedimentos en suspensión durante eventos de crecida con agua barrosa, evitando así obstrucciones aguas arriba. Y actúa como un respaldo ante emergencias, ya que puede abastecer de agua para consumo urbano y riego si el sistema de aducción principal quedara fuera de servicio.

El DDF está conformado por dos compuertas radiales de 2,5 metros de ancho por 4,10 metros de alto, que trabajan junto a una válvula Howell-Bunger para regular el caudal. La apertura completa de ambas compuertas permite reducir rápidamente el nivel del embalse para disminuir la presión hidrostática sobre la presa.

Recomendaciones a la población

El Ministerio de Energía y Ambiente le recuerda a la ciudadanía que durante las maniobras deberá cumplir las siguientes indicaciones de seguridad:

-No permanecer en las márgenes del río Mendoza.

-Evitar actividades recreativas o deportivas en las zonas ribereñas.

-Atender las indicaciones de Defensa Civil y de las autoridades locales.

Estas acciones, realizadas en forma periódica, son fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento del dique Potrerillos y la protección de la infraestructura hídrica y energética de la provincia.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza