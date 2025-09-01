¡Atención! El Valle de Uco se encuentra bajo la niebla: piden circular con suma precaución

Sorpresivamente la mañana en varias zonas del Valle de Uco amaneció bajo la neblina. El fenómeno climatológico dificulta la visión y se pide circular con suma precaución.

Defensa civil de la provincia de Mendoza informó por medio de un comunicado que se debe circular con suma precaución debido a los banco de niebla que se acumulan en algunas zonas sobre las rutas del Valle de Uco.

La niebla se produce cuando el aire en contacto con la superficie terrestre se enfría o se le añade humedad, alcanzando el punto de saturación y haciendo que el vapor de agua se condense en pequeñas gotas que quedan suspendidas en el aire.

En las montañas, el aire frío y denso queda atrapado en los valles, mientras que el aire más cálido pasa por encima, provocando la condensación.