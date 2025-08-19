Atención La Arboleda: mañana y pasado atenderá el Quirófano Móvil de Esterilización de Mascotas

El servicio a cargo de Zoonosis se traslada hacia un nuevo destino continuando con la campaña de control de proliferación desmedida de caninos y felinos en Tupungato.

Esta semana el Móvil estuvo prestando servicios durante lunes y martes en el distrito El Zampal y a partir de este miércoles 20 hasta el jueves 21 de se instalará en B° Los Cerezos de La Arboleda donde los profesionales veterinarios realizarán intervención a 10 animales domésticos por jornada. Las personas que deseen esterilizar sus mascotas deben acercarse antes de las 8h a requerir un turno y aguardar en el lugar con el perro o gato hasta que le toque su llamado.

Atención en La Arboleda

🗓️Miércoles 20 y Jueves 21/8

B° Los Cerezos

8 horas.

📢 Se realizan 10 esterilizaciones por día.

Un turno por persona, según orden de llegada.

Requisitos

🐾Animales

-8 horas de ayuno sólido.

-Hembras: no deben estar preñadas, ni amamantando y no deben haber tenido crías dentro de los 60 días anteriores.

-Felinos: contenidos en canil, bolso o mochila

-Caninos deben estar con collar y correa

✔️Humano responsable

-Ser mayor de 18 años.

-Concurrir con una manta que será utilizada para abrigar al animal luego de la operación.

ℹ️En caso que el clima presente condiciones de lluvia el servicio quedará suspendido.

Fuente: Prensa Tupungato