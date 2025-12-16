Facebook X-twitter Youtube Instagram

¡Atención! La Garrafa en tu Barrio llega hoy a Cordón del Plata

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Leer : https://www.elcucodigital.com/la-garrafa-en-tu-barrio-mira-aqui-el-cronograma-del-15-al-20-de-diciembre/

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.

