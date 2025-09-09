Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 9, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 9, 2025

logo el cuco digital

¡Atención! Mañana y el jueves atenderá el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos en Tupungato

Foto Municipalidad
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

En caso que el clima presente condiciones adversas el servicio quedará suspendido.

La Municipalidad de Tupungato informó que mañana miércoles y el jueves atenderá el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos en la Delegación Municipal ubicada Cordón del Plata, calle El Álamo s/n, a las 08:00 horas.

Se les otorgará un turno por persona, según el orden de llegada y se realizarán 10 esterilizaciones por día.

Requisitos


Animales
-8 horas de ayuno sólido.
-Hembras: no deben estar preñadas, ni amamantando y no deben haber tenido crías dentro de los 60 días anteriores.
-Felinos: contenidos en canil, bolso o mochila
-Caninos deben estar con collar y correa

Humano responsable
-Ser mayor de 18 años.
-Concurrir con una manta que será utilizada para abrigar al animal luego de la operación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Rubén, un bohemio en la montaña del Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO