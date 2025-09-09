¡Atención! Mañana y el jueves atenderá el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos en Tupungato

En caso que el clima presente condiciones adversas el servicio quedará suspendido.

La Municipalidad de Tupungato informó que mañana miércoles y el jueves atenderá el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos en la Delegación Municipal ubicada Cordón del Plata, calle El Álamo s/n, a las 08:00 horas.

Se les otorgará un turno por persona, según el orden de llegada y se realizarán 10 esterilizaciones por día.



Requisitos



Animales

-8 horas de ayuno sólido.

-Hembras: no deben estar preñadas, ni amamantando y no deben haber tenido crías dentro de los 60 días anteriores.

-Felinos: contenidos en canil, bolso o mochila

-Caninos deben estar con collar y correa

Humano responsable

-Ser mayor de 18 años.

-Concurrir con una manta que será utilizada para abrigar al animal luego de la operación.

