¡Atención productores! Estos son los pasos a seguir en caso de haber sufrido daños climáticos por la piedra y las heladas

Es importante conocer el procedimiento y los tiempos, ya que la ley es muy rigurosa en cuanto a los plazos que establece.

Conocer los pasos a seguir luego de que una helada o una granizada afecten la producción, es crucial para que los productores agropecuarios puedan acceder a los beneficios que establece la Ley de Emergencia Agropecuaria de Mendoza 9083.

Esta norma crea un sistema para mitigar los daños causados por contingencias climáticas. A continuación, el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas, pone a disposición una guía para actuar correctamente y dentro de los plazos legales.

El procedimiento: tres pasos clave

Apertura del registro: Una vez ocurrida la contingencia, la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), como autoridad de aplicación, evalúa la magnitud del evento mediante datos meteorológicos y observaciones en terreno. Tras esta evaluación, abre un registro oficial de denuncias específico para ese evento.

Denuncia del productor: El productor afectado debe presentar su denuncia dentro de los plazos establecidos. Es un requisito indispensable que el inmueble esté inscripto en el Registro del Uso de la Tierra (RUT-SIA).

Tasación y certificación: La DCC realiza una evaluación técnica (tasación) en el campo para cuantificar el porcentaje de daño. Tras ello, emite un acta y, al finalizar la temporada, el certificado definitivo que determina si corresponde la Emergencia o el Desastre Agropecuario.

Plazos para denunciar

La reglamentación de la ley establece plazos estrictos que varían según el evento:

Granizo o viento: El productor tiene 10 días hábiles para denunciar, contados a partir del primer día hábil siguiente al evento.

Heladas tardías: El plazo también es de 10 días hábiles, pero el conteo comienza después de un período de observación de 20 días corridos posteriores a la helada. Este tiempo permite evaluar el daño en el cultivo.

El trámite de denuncia se puede realizar a través del RUT – SIA (https://sia.mendoza.gov.ar/account/login) o bien en las delegaciones y centros receptores de la DCC.

Diferencias entre Emergencia y Desastre Agropecuario

El certificado que se emite y los beneficios asociados dependen del porcentaje de daño certificado:

Desastre Agropecuario (daño igual o mayor al 80%). Esto da acceso a los máximos beneficios, como la exención total de impuestos inmobiliarios y cánones de riego.

Emergencia Agropecuaria (daño entre 50% y 79%). Los beneficios incluyen, por ejemplo, una bonificación del 50% en los cánones de riego y del 25% en la energía para riego.

La denuncia a tiempo es el primer eslabón para acceder a las herramientas de ayuda estatal que buscan paliar las pérdidas y facilitar la recuperación de los productores mendocinos.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza