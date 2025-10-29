Facebook X-twitter Youtube Instagram

Atención Santa Clara: el Quirófano Móvil de Esterilización de Animales Domésticos atenderá en Estancia Silva

En caso que el clima presente condiciones adversas el servicio quedará suspendido.

El Municipio de Tupungato informó que el operativo del Quirófano Móvil, que recorre diferentes zonas del departamento con el objetivo de realizar diez esterilizaciones en mascotas, estará mañana jueves 30 de octubre a las 08:00 horas en Santa Clara, en la Estancia Silva.

Requisitos

Animales

-8 horas de ayuno sólido.

-Hembras: no deben estar preñadas, ni amamantando y no deben haber tenido crías dentro de los 60 días anteriores.

-Felinos: contenidos en canil, bolso o mochila

-Caninos deben estar con collar y correa

Humano responsable

-Ser mayor de 18 años.

Concurrir con una manta que será utilizada para abrigar al animal luego de la operación.

