¡Atención! Se reprogramó la Gran Peña y Baile por el Día de las Personas Mayores en Tunuyán

Se debe ante la posibilidad de viento zonda.

La esperada jornada festiva organizada para celebrar el Día de los adultos y adultos mayores, prevista para este sábado 4 de octubre en el Albergue Municipal, ha sido reprogramada como medida preventiva ante el anuncio de viento zonda en la región.

La decisión fue tomada por la Jefatura de Adultos y Adultos Mayores, en atención al pronóstico meteorológico que anticipa condiciones climáticas adversas. El objetivo principal es resguardar la seguridad de toda la comunidad, especialmente de quienes iban a participar del evento.Solicitamos mantenerse atentos a los canales oficiales de la Municipalidad de Tunuyán para conocer la reprogramación.

La celebración, promete para una nueva fecha música, baile y reconocimiento a quienes nos transmiten saberes, historias y alegría. Incluye también la actuación de tres bandas locales: Los Méndez, La Grieta y Nacho Vicario, además de un almuerzo a la canasta y un choripán especialmente pensado como gesto de cariño para los presentes.

El evento estaba previsto al aire libre,por ello se toma la medida de reprogramarlo. con sectores de sombra y recomendaciones para asistir con gorra o sombrero. Sin embargo, ante la posibilidad de viento zonda, se ha considerado prudente postergar la actividad para una nueva fecha que será anunciada próximamente a través de los canales oficiales.

Desde la organización se agradece la comprensión de la comunidad y se reafirma el compromiso de celebrar esta jornada tan significativa en un entorno seguro y propicio para el encuentro, la memoria y el homenaje a quienes son el corazón de nuestro pueblo.

Fuente: Prensa Tunuyán

