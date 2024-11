Atención! Si te suman a un grupo de whatsapp que no conoces o intentan sacarte datos ¡Bloquea y reporta!

En general se trata de estafadores que te ofrecen ganar dinero o darte un premio.

Siguen y se multiplican las estafas, y renuevan las formas de atraparte.

“Recientemente, me sumaron a un grupo de Whatsapp de supuestos administradores de Youtube, ofreciendo ganar más de $100 mil por día”.

“Una persona de mis contactos me pedía dinero con urgencia”

“Me dijeron que había ganado un premio de un conocido supermercado”

“Me llamaron para decirme que habían secuestrado a un familiar”

“Me enviaron un mensaje diciéndome que alguien había hackeado mi cuenta de MP y necesitaban corroborar que no era yo para frenar el pago”

“Me dijeron que eran del Ministerio de Salud por el tema de las vacunas y medicamentos”

Todas estas y muchas más son estrategias de estafadores que te contactan por tus redes, enviando un mensaje a tu celular o llamándote.

SI NO CONOCES EL NÚMERO, NO DES DATOS. Y MUCHO MENOS, NO HAGAS CLICK EN ENLACES DE SUPUESTOS PREMIOS O SITIOS QUE PARECEN SEGUROS.

SECUESTROS VIRTUALES Y PREGUNTAS ENGAÑOSAS (Recomendaciones del Ministerio de Seguridad de Mendoza)

Tras preguntas engañosas y manipuladoras, los delincuentes obtienen datos personales de las personas. El Ministerio de Seguridad y Justicia aconseja a la población mantenerse alerta y seguir recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes.

El Ministerio de Seguridad y Justicia brinda consejos para evitar caer en la modalidad de secuestro virtual. Se trata de una estafa en la que los delincuentes se comunican con las personas a través de llamadas telefónicas o mensajes para obtener información personal y cometer fraudes.

Usualmente, los estafadores emplean frases como “Hola, ¿tío/a”, “¡Papá, estoy secuestrado!” o “Usted es el feliz ganador de…”. Estas son solo algunas de las preguntas más comunes que utilizan para manipular a sus víctimas y lograr sus objetivos.

Especialistas recomiendan a la población estar alerta y actuar con calma ante este tipo de situaciones. Las siguientes recomendaciones pueden ser clave para evitar caer en la trampa de los estafadores:

—“Hola, ¿tío/a, me escuchás bien?”

No confirme su nombre ni el de sus familiares. Si no reconoce el número o la voz, corte la llamada de inmediato. No brinde detalles personales.

—“Lo llamo de… para actualiza datos”

Ninguna entidad legítima solicita datos sensibles de esta manera. No proporcione información personal y, si tiene dudas, cuelgue y llame al número oficial de la empresa o entidad para verificar.

—“¡Papá, estoy secuestrado, ayudame, me van a hacer daño!”

Mantenga la calma y no entre en pánico. Verifique inmediatamente la situación llamando a la persona que supuestamente está en peligro. Nunca siga las instrucciones que le den sin confirmar los hechos.

—“¡Felicidades, eres el ganador de un premio! Solo necesitamos tus datos para enviártelo”

Desconfía siempre de este tipo de mensajes. Las estafas de premios nunca piden información urgente por teléfono. No comparta datos personales.

En todos los casos, es importante no ceder ante la presión emocional que los estafadores intentan generar. La calma y la prudencia son esenciales para evitar ser víctima de este tipo de fraudes.