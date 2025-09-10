Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 10, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 10, 2025

logo el cuco digital

¡Atención Tunuyán! La Garrafa en tu Barrio llega a La Primavera, La Puntilla y Ciudad

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 “José Parodi”. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Rubén, un bohemio en la montaña del Valle de Uco

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Violencia de género en Tunuyán: la policía rescató a una mujer que su pareja la tenía encerrada

Nuevamente fuertes controles policiales en las zonas más conflictivas de Tupungato

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO