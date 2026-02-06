Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 8, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 8, 2026

logo el cuco digital

¡Atención tunuyaninos! Hoy llega la Garrafa en tu Barrio a diferentes zonas del departamento

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El valor es de 9,000 pesos en Valle de Uco.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Accidente fatal en San Carlos: el vuelco de una camioneta deja un hombre fallecido y una mujer herida

Homicidio en Tunuyán: un hombre murió acuchillado y ya hay un detenido por el hecho

Investigan la muerte de una anciana en Tunuyán: se habla golpes y de abuso sexual

Peligrosos, violentos y denigrantes comentarios contra la reina de San Carlos en una reconocida radio de Mendoza

Se conoció la identidad del hombre que murió ayer tras un vuelco en San Carlos

La anciana fallecida en Colonia Las Rosas podría haber sido atacada sexualmente por más de una persona

“O canto tonada o no canto nada”: una multitud en el gran cierre del Festival de la Tonada en Tunuyán

Un hombre sufrió la amputación de una mano y un dedo de una pierna y su familia pide comida en la calle para sobrevivir

Una mujer robó mercadería de un comercio en Tupungato y terminó detenida

Habló la fiscal que investiga la muerte de la anciana: “La víctima estaba muy lastimada y estamos investigando las causas”

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO