¡Atención tunuyaninos! La Garrafa en tu Barrio estará este viernes en Colonia Las Rosas y Ciudad

El valor es de 9,000 pesos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. 9.30

Ciudad. Escuela Adventista. Calle los Ceibos 1050. 10.30

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. 11.30

