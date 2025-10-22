¡Atención tunuyaninos y sancarlinos! Hoy habrá cortes de luz en diferentes sectores 

Así lo informó Edemsa.

Para este miércoles habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en el departamento de San Carlos y Tunuyán.

Mirá aquí toda la información:

Tunuyán

– Entre calles Bascuñán, Fuerte Las Rosas, Quintana y Ruta Tabanera. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°94, hacia el oeste de Corredor Productivo. En Bodega Piedra Negra; Los Chacayes. De 10.30 a 14.30 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Virgen, hacia el oeste de Lencinas; El Cepillo. De 10.00 a 12.00 h.