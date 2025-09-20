Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 20, 2025

logo el cuco digital

¡Atención tupungatinos! Este sábado habrá un corte de luz en el Corredor Productivo

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La información es brindada por EDEMSA en su página oficial.

Sábado 20/09/2025

Tupungato

– En el Corredor Productivo (ó Ruta Provincial N° 94), hacia el norte de la escuela Rudesindo Alvarado y zonas aledañas. En Andesfrut S.A. De 14.30 a 18.30 h.

Domingo 21/09/2025

Ciudad

– Entre calles Manuel Belgrano, Pedro Molina, Colón y Perú y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Luján

– Entre calles Valcanera, Santa María de Oro, Alvear y Guevara. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y José Lencinas y zonas aledañas; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Doña Anita, afecta Alto Real Viñedos S.A. y áreas adyacentes; El Algarrobo. De 8.30 a 12.30 h.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Guardaparques encontró a miembros del grupo Verbo Encarnado, dañando zonas del Manzano Histórico

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

Tupungato: se robaron un auto de un taller mecánico

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Vive en Vista Flores y cumplió 103 años de vida: María Julia  Ensina Quiroga tuvo su merecido festejo junto a su familia

Trasladan al penal San Felipe al conductor que atropelló y mató a José Luis Núñez: la familia marchó por justicia

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

La Consulta: dejó su moto en el hall de la casa y se la robaron mientras dormía

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO