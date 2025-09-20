¡Atención tupungatinos! Este sábado habrá un corte de luz en el Corredor Productivo

La información es brindada por EDEMSA en su página oficial.

Sábado 20/09/2025

Tupungato

– En el Corredor Productivo (ó Ruta Provincial N° 94), hacia el norte de la escuela Rudesindo Alvarado y zonas aledañas. En Andesfrut S.A. De 14.30 a 18.30 h.

Domingo 21/09/2025

Ciudad

– Entre calles Manuel Belgrano, Pedro Molina, Colón y Perú y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Luján

– Entre calles Valcanera, Santa María de Oro, Alvear y Guevara. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y José Lencinas y zonas aledañas; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Doña Anita, afecta Alto Real Viñedos S.A. y áreas adyacentes; El Algarrobo. De 8.30 a 12.30 h.