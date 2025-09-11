¡Atención tupungatinos! Llega el Paseo Peatonal al departamentos con productos locales

La propuesta se realizará este fin de semana para que vecinos y turistas tengan una opción diferente para salir y disfrutar en la ciudad departamental.

Esta propuesta es impulsada por los locales comerciales de Tupungato y acompañada por la Municipalidad, con el objetivo de generar sinergia entre comercios, emprendedores y turistas, fomentando el movimiento del centro de la ciudad y fortaleciendo la actividad económica local.

Desde las 17 horas del sábado 13 de septiembre abrirá el Paseo Peatonal Tupungato por Av. Belgrano, las personas podrán recorrer y elegir, para relajarse, algún establecimiento gastronómico de la urbe -cafetería, restaurante, charcutería, heladería entre otros- también podrán conocer la variedad de productos que ofrecen los comercios céntricos y visitar los puestos de emprendedores y artesanos que se instalarán a la vera de las calles; para los más peques también habrá opciones de entretenimiento y quienes lo visiten de noche podrán optar por comer y beber rico mientras escuchan espectáculos musicales al aire libre.