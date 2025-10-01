¡Atención tupungatinos! Se dictará un seminario de Capacitación Básica en Danzas Tarijeñas

La Municipalidad sigue generando espacios culturales de aprendizaje a la comunidad de Tupungato y alrededores con la finalidad de promover la interculturalidad, fortalecer la identidad y brindar un ambiente artístico y social.

El Seminario de Capacitación Básica en Danzas Tarijeñas lo dictará la bailarina, artista, mentora y coreógrafa Rocio Ailen Alcoba Chavez el sábado 4 de octubre a partir de las 16 horas en el Salón Cultural (calle 9 de julio 175).

La propuesta pretende aportar a la comunidad un lugar donde los participantes puedan apreciar un poco de historia de las danzas, la vestimenta tradicional, el calendario artístico de Tarija, las costumbres y la riqueza cultural del sur de Bolivia, para que en un futuro se pueda fomentar a través de la participación en eventos municipales, comunitarios, Feria de Naciones o Colectividades, como cuadros inmigrantes.

Destinatarios

La formación gratuita está dirigida a bailarines iniciales, intermedios, profesionales, artistas y público en general a partir de los 5 años.

Inscripciones

Los interesados tienen tiempo de inscribirse en el Salón Cultural hasta el viernes 3 de octubre de 8 a 14 o hasta que se complete el cupo.

Profesora Rocio Ailen Alcoba Chavez

En la actualidad trabaja en el Centro Cultural Raíces, cuenta con experiencia en Vendimia Nacional, Vendimias Departamentales y distritales, formación en Tarija, Bolivia, en el Taller de Danzas Chapacas dictado por el Maestro Javier Michel contando con certificación de participación.

Ha coreografiado el tema “La Picara” del grupo Los Kjarkas -un conjunto con 50 años de trayectoria a nivel mundial.

Participó en eventos provinciales organizados por la Subsecretaría de Cultura con cuadros andinos de pueblos originarios y cuadros inmigrantes, representando a Bolivia en Mendoza y otras ciudades, siendo destacada en el Festival Nacional de la Cueca representando la cueca Tarijeña Boliviana.

Fuente: prensa Tupungato