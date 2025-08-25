Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 25, 2025

Atención viajeros: solo un paso internacional se encuentra abierto

Así lo informaron las autoridades de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este lunes para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares, en el horario de 09 a 21 horas. Las autoridades recuerdan que la portación de cadenas es obligatoria debido a las condiciones climáticas en alta montaña.

Las temperaturas registradas en distintos puntos del corredor internacional son de 2°C en Uspallata, 9°C en Punta de Vacas, 13°C en Puente del Inca y 12°C en Las Cuevas.

Cabe destacar, que el Paso Pehuenche permanece cerrado.

Más información:

