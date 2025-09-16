Facebook X-twitter Youtube Instagram

¡Atención! Vuelve el zonda a bajar en distintos puntos de la provincia, el Valle de Uco entre ellos

El fenómeno climático se presentará entre el día miércoles y el jueves.

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza indica la presencia de viento Zonda en algunos sectores de la provincia para esta semana.

El fenómeno impactará con mayor fuerza hacia el mediodía del jueves y las ráfagas podrían superar los 40 km por hora.

El viento Zonda volverá a sentirse en Mendoza este miércoles y jueves en el sur provincial, Valle de Uco y Uspallata. Defensa Civil detalló en un comunicado: “Viento Zonda desde las 13 hasta las 19 horas, afectando cordillera Sur y Sur de Malargüe, con intensidad débil. Resto de la provincia con viento calmo”.

El fenómeno meteorológico se extenderá hasta el jueves. “Se espera viento Zonda desde las 11 horas en cordillera Sur, extendiéndose a Malargüe y Sur de Malargüe desde las 13 horas, con velocidades promedio de 40 km/h. También afectaría Valle de Uspallata con menor intensidad y se prolongaría hasta las 22 horas”, destacaron desde el organismo provincial.

Fuente: El Sol Diario

