Atletas y deportistas de Tupungato en lo más alto de los Juegos Nacionales Evita

Obtuvieron medallas en handball, atletismo y atletismo adaptado, que fueron claves para la provincia, que quedó el segundo puesto en la general.

En las últimas semanas se disputaron los Juegos Nacionales Evita. Tupungato conformó la delegación mendocina, que hizo presencia en Mar del Plata, con 75 personas -entre profes y deportistas- quienes estuvieron en competencia y disfrutaron del deporte y otras propuestas durante casi una semana. En Handball, Atletismo y Atletismo Adaptado Tupungato obtuvo medallas que fueron claves para la provincia que quedó en segundo lugar en el medallero general.

Entre los 25.000 chicos y chicas de todas las provincias del país que fueron parte de este mega evento deportivo, social y cultural -que suma ya 75 años- estuvieron presentes y poniendo a la provincia en los más alto jóvenes tupungatinos y tupungatinas que combinan el deporte y la escuela sin descuidar ni uno, ni el otro.

Mendoza tuvo competidores locales en Escalada deportiva, Ajedrez, Tenis de mesa SUB 14, Ciclismo de ruta SUB 14, Handball masculino SUB 14, Handball femenino SUB 14, Atletismo SUB 17 y Atletismo adaptado.

“Este año, por ejemplo, en Tupungato dos micros vinieron y uno iba compartido con San Carlos y Tunuyán y eso también es importante porque los chicos conviven con otros atletas y jugadores de otros departamentos y cuando llegan a Mar del Plata toda la ciudad se llena de la indumentaria que representa y caracteriza a cada provincia”, contó la coordinadora departamental de los Juegos Evita, Clara Gil y destacó que “el viaje es hermoso más allá de que se pueda o no obtener resultados, sino que nosotros hemos llevado a chicos de nuestro departamento que no conocían el mar y esas son las cosas hermosas que tienen estas competencias, más allá de poder sumar experiencias en lo que uno hace, es sumar experiencia y conocer otras cosas”.

Medallas y posiciones

La participación de todos y cada uno de los jugadores es ponderable y es motivo de orgullo; y también por supuesto también se celebra a quienes hicieron podio o se ubicaron en los primeros lugares de las siguientes disciplinas: en Handball las chicas SUB 14 resultaron subcampeonas, en atletismo Bruno Apuero quedó 1° en lanzamiento del disco con 47,31mts (categoría U17), Zaira Calderón obtuvo el 3° puesto en lanzamiento del disco con 31,67 mts (categoría U14) y José Castro alcanzó 3° puesto en lanzamiento del disco con 40,15mts (categoría U14).

“No me gusta mencionar los podios porque para mí todos los que viajaron se portaron bien y volvieron todos sanos y contentos y eso para mí es que todos tengan su podio, pero también se obtuvieron muy buenos resultados y una muy buena participación, que a lo mejor no fue con podio, pero sí entre tantas personas que compitieron obtener un sexto o quinto puesto también es importante como lo hicieron los chicos de levantamiento olímpico, el ciclista que tuvimos también y en deporte adaptado que tuvimos muy buenos resultados” destacó la profe Clari.

Fuente: Prensa Municipalidad de Tupungato