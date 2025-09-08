ATM: Cómo obtener la libre deuda del impuesto Automotor en línea

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informó que, a través del aplicativo de autogestión Mis Trámites (www.atm.mendoza.gov.ar), los contribuyentes pueden obtener el libre deuda automotor de forma rápida y sencilla.

Las personas pueden acceder al sitio desde una computadora. En la pantalla de inicio deberán ingresar a Mis Trámites con CUIT y clave. Así podrán obtener la constancia de los dominios que se encuentren vinculados con la CUIT utilizada.

Dentro del aplicativo, deberán seleccionar la pestaña “Atajos”, luego “Impuesto automotor” y, finalmente, ingresar a “Emitir libre deuda automotor”. Una vez completados todos los campos y seleccionado el dominio, deberán hacer clic en la opción “Imprimir libre deuda”. Allí tendrán la posibilidad de imprimirlo en papel o guardarlo en formato PDF.

¿Qué sucede si tengo un plan de deuda vigente sobre el automotor?

En caso de existir un plan de deuda vigente sobre el vehículo, el contribuyente deberá imprimir una constancia de cumplimiento fiscal. Esto se debe a que el objeto mantiene deuda no cancelada, por lo cual no se permite emitir el libre deuda.

Para obtener la constancia de cumplimiento fiscal, se debe ingresar a Oficina Virtual dentro de Mis Trámites, en www.atm.mendoza.gov.ar. Una vez en la plataforma, se deberá seleccionar la pestaña “General”, luego “Constancia cumplimiento fiscal” y, finalmente, “Imprimir constancia”.

Prensa: Gobierno de Mendoza