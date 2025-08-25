ATM: cómo pagar por internet las tasas retributivas de servicios

Los contribuyentes pueden abonar estos códigos a través del botón “Pagar online” en el sitio oficial www.atm.mendoza.gov.ar.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informa que se encuentra disponible el pago en línea de los códigos correspondientes a las tasas retributivas de servicios, requeridas para la realización de diversos trámites ante la Administración Pública provincial. La cancelación puede hacerse, ingresando al portal oficial, mediante el botón “Pagar online”.

Qué son las tasas retributivas de servicios

Las tasas retributivas de servicios constituyen una prestación económica que se le abona a la Provincia en contraprestación por los servicios brindados por la Administración Pública central, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y sus dependencias.

Deben ser abonadas sólo por quienes efectivamente utilizan esos servicios. Los importes ─ya sean montos fijos o alícuotas proporcionales─ están establecidos por la Ley Impositiva 2025.

Paso a paso para abonar en línea