diciembre 15, 2025

logo el cuco digital
ATM habilitó la gestión en línea del impuesto de sellos

A través del sitio de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), los contribuyentes pueden gestionar y abonar la boleta del impuesto de sellos de manera digital, mediante el aplicativo Sellos Web, disponible en el portal institucional.

Para acceder al servicio, es necesario ingresar a “Mis trámites” en el sitio web de la ATM y seleccionar el aplicativo Sellos Web. El sistema permite cargar la información requerida y obtener de forma inmediata la boleta de pago correspondiente al sellado.

El aplicativo está disponible para quienes cuenten con usuario y clave de “Mis trámites”. En caso de no disponer de estas credenciales, es posible registrarse desde el mismo portal.

Una vez dentro del sistema, la persona deberá dirigirse a la sección Aplicativos y seleccionar Sellos Web, donde deberá adjuntar la documentación necesaria para completar el trámite. Finalizada la carga, el sistema emitirá la boleta de pago.

Luego de efectuado el pago, se deberá imprimir o guardar en formato digital tanto el comprobante como la constancia emitida por la ATM. Estos documentos deberán acompañar la orden correspondiente para su posterior presentación ante el organismo emisor.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza 

