Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 9, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 9, 2025

logo el cuco digital

ATM recomienda revisar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recuerda a los contribuyentes la importancia de consultar con frecuencia su Domicilio Fiscal Electrónico, disponible en el apartado “Mis Trámites” del sitio oficial atm.mendoza.gov.ar.

A través de este servicio, los usuarios pueden acceder a las notificaciones emitidas por el organismo, entre ellas intimaciones administrativas o judiciales, avisos, fiscalizaciones electrónicas y juicios monitorios de apremio.

Para ingresar, el contribuyente debe acceder al portal de ATM y hacer clic en el ícono “Mis Trámites”. Allí podrá iniciar sesión con su número de CUIT y clave si ya es usuario registrado o registrarse en caso contrario.

Dentro del sistema se encuentra la opción Domicilio Fiscal Electrónico, desde donde es posible consultar e imprimir los mensajes recibidos, verificar la fecha de notificación y constatar la fecha y hora de lectura.

Al momento de registrarse, se recomienda informar una dirección de correo electrónico válida y de uso habitual, ya que a través de ella también se enviarán estas notificaciones.

Este servicio constituye una vía ágil y segura para mantenerse informado y cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Gendarmería busca a dos médicos australianos que hacían el cruce a Chile por El Manzano y podrían estar en peligro

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO