noviembre 10, 2025

noviembre 10, 2025

ATM recomienda revisar periódicamente el domicilio fiscal electrónico

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recuerda a los contribuyentes la importancia de consultar con frecuencia su domicilio fiscal electrónico, disponible en el apartado “Mis Trámites” del sitio oficial www.atm.mendoza.gov.ar.

A través de este servicio, los usuarios pueden acceder a las notificaciones emitidas por el organismo, entre ellas intimaciones administrativas o judiciales, avisos, fiscalizaciones electrónicas y juicios monitorios de apremio, entre otras comunicaciones de carácter tributario.

Para ingresar, el contribuyente debe acceder al portal de ATM y hacer clic en el ícono “Mis Trámites”. Allí podrá iniciar sesión con su número de CUIT y clave, si ya es usuario registrado, o registrarse en caso contrario.

Dentro del sistema se encuentra la opción Domicilio Fiscal Electrónico, desde donde es posible consultar e imprimir los mensajes recibidos, verificar la fecha de notificación y constatar la fecha y hora de lectura.

Al momento de registrarse, se recomienda informar una dirección de correo electrónico válida y de uso habitual, ya que a través de ella también se enviarán las mismas notificaciones.

Este servicio representa una herramienta ágil y segura para mantenerse informado y cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

