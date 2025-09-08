Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

La víctima tenía 32 años.

Pasadas las 20 horas del sábado, un peatón que transitaba por calle El Indio, a la altura de la bodega Alfa Crux, en Eugenio Bustos, dio aviso a la policía tras encontrar, dentro de un zanjón, a un ciclista que había sido atropellado por un automóvil que se había dado a la fuga.

Cuando el personal policial se hizo presente en el lugar, se solicitó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado, que constató el fallecimiento de la persona en el sitio. La víctima fue identificada como José Luis Núñez de 32 años.

Por directivas del ayudante fiscal, se dispuso la intervención del personal de Científica y de Investigaciones para intentar dar con el responsable del hecho. Un testigo informó haber visto a un auto color gris escapar de la escena en dirección al distrito de La Consulta.

Horas después del hecho, en calle Bianchetti, en La Consulta, personal policial encontró estacionado y abandonado un auto Voyage color gris, que sería el mismo señalado por el testigo. Según la información aportada, el vehículo presentaría marcas compatibles con el hecho.

Ya en la jornada del domingo, desde la Comisaría 18, personal que presta servicios informó a El Cuco Digital que se logró la detención de un masculino mayor de edad, quien sería el conductor del rodado al momento del hecho.