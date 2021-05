Audiencia Pública por los proyectos Punta Negra en El Manzano: voces a favor y en contra

por | May 14, 2021

Se realiza desde el Centro de Congresos de Tunuyán, y en forma virtual.

A partir de las 10 horas de este viernes, se lleva a cabo la Audiencia Pública por dos proyectos con vistas a desarrollarse en la Reserva Natural Manzano Histórico, de Tunuyán: “Cerro Punta Negra (Club House)” y “Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra”. Dicha instancia -obligatoria para que los responsables del proyecto den detalles sobre el impacto ambiental que tendrán los proyectos-, se realizará en el Centro de Congreso y Exposiciones “Carlos Alonso”, ubicado en Leandro N. Alem 745 de Tunuyán. En la Audiencia Pública también se escuchará las voces de entidades, organismos y vecinos que quieran expresar su opinión u argumentos a favor y en contra de los proyectos. Los participantes debieron inscribirse previamente, y lo harán de forma virtual.

Cabe recordar que el proyecto “Cerro Punta Negra (Club House)”, fue propuesto por la empresa “Uco Los Tres Valles SRL”, que en 2016 fue sancionada con una multa de 200.000 por el inicio de construcciones dentro de los límites la reserva Manzano Histórico-Portillo de Piuquenes, sin los avales y pasos correspondientes que indica la normativa Ambiental de Mendoza.

En este nuevo intento de llevar a cabo varios emprendimientos dentro de la Reserva Portillo- Piuquenes, la empresa viene cumpliendo los requisitos que indica la ley, entre estos, la realización de una Audiencia Pública. Se debe recordar que, si bien en este paso, se escucharán todas las voces, las Audiencias no son vinculantes, es decir que no definen si se sigue o no adelante con el proyecto discutido.

En estas semanas, previas a la Audiencia Pública, se escucharon voces a favor, como la de la Cámara de Comercio de Tunuyán, y de algunos de sus miembros, expresando que los emprendimientos Punta Negra generarán desarrollo turístico y puesto de trabajo, y otras en contra, como la de la Cámara de Turismo de Valle de Uco, Ambientalistas y vecinos, que entienden que los proyectos “privatizarán” parte de la Reserva, generando beneficios solo para unos pocos, y provocando daños ambientales graves.