Aumentan las infecciones respiratorias: “Si la gente toma medicación inadecuada no va a mejorar”

Por: TeffyTello

Expresó el gerente asistencial del Hospital Tagarelli.

Este miércoles, el médico infectólogo Javier Farina, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), afirmó que “se adelantó el brote de gripe” en todo el país, “probablemente por el poco contacto con el virus por la pandemia y los cuidados con el barbijo o la ventilación”.

“Se ha adelantado un poco el brote estacional de influenzas, probablemente por el poco contacto con el virus, tantos por las medidas restrictivas en el primer año como por las medidas de cuidado individual en el segundo, más el uso de barbijo, el distanciamiento y la ventilación de ambientes. Eso hizo que al haber menos contactos, hoy estemos menos susceptibles”, afirmó el profesional en declaraciones radiales.

Ante este panorama, profesionales de la salud piden a la población no automedicarse y acudir al médico en caso de presentar síntomas.

Por tal motivo, Guillermo Sosa Talei, gerente asistencial y médico de guardia del Hospital Victorino Tagarelli de San Carlos, dialogó con este medio explicó la importancia de que sean los profesionales de la salud los que diagnostiquen y mediquen de forma adecuada a cada paciente.

“Básicamente no hay que medicarse porque una persona que no sabe de medicina no puede interpretar bien si lo que tiene es un proceso viral, si es un proceso alérgico, si es una bacteria, o si es algún otro germen por el cual nosotros abordamos tratamientos diferentes y por ende diferente tipos de medicación y menos antibióticos que están indicados en patologías bacterianas”, agregó el doctor.

Por otro lado, detalló: “En cambio en una patología viral ya sea el covid, la gripe o algún otro virus respiratorio, nosotros no damos antibióticos porque no le hace nada a los virus, inclusive podemos crear resistencia. Por eso si la gente toma medicación inadecuada: no se va a mejorar, puede empeorar y va a generar resistencia a los antibióticos y va hacer más difícil controlar las infecciones. Por ende, lo más recomendable es que consulten con el medico”.

También, Guillermo Sosa Talei, destacó que en la guardia del Hospital Tagarelli se está viendo que hay mucha enfermedad respiratoria viral, algunas alérgicas, pero no sabemos si es exactamente el virus de la gripe A, son virosis respitarorias localizadas: como faringitis, amigdalitis, rinitis, que eso si estamos viendo mucho, Y, en relación al Covid-19, hay un solo internado en clínica internado. Estamos viendo muy pocos casos”.

Por último, el doctor cerró la nota explicando que este aumento de consultas no es sorpresivo ya que “está cambiando el tiempo, la estación, y siempre hay cambios en la salud. Tal vez, esperarías este aumento en unas semanas más pero se está dando en este momento. Pero es algo medianamente esperable”.