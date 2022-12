Aumentaron 279% los casos de Covid en el país y Mendoza insiste con la vacunación: dónde hacerlo

La titular, Ana María Nadal, aseguró que aunque no hay alarma epidemiológica, “claramente van a subir” los contagios. Los lugares donde vacunarse en Valle de Uco.

El Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 9 muertes por coronavirus y 12.609 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 279% más de casos que el domingo pasado (3.323).

De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes aumentó 12,5% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 8 fallecimientos.

La situación se da en medio de una curva ascendente de contagios en el mundo, por lo que el Ministerio de Salud de la Nación prendió las alarmas y advirtió a la población con un comunicado.

La ministra nacional de Salud, Carla Vizotti, reconoció que se trata de “la tercera semana consecutiva” en la que hay un aumento del número de casos, aunque aclaró que “no hay ninguna posibilidad” de volver al peor escenario de la pandemia y que los contagios no se han trasladado a internaciones en terapia intensiva. En ese contexto global que no es esquivo al país, los argentinos han vuelto a preocuparse por continuar con la vacunación.

En este contexto, Salud provincial insiste con la vacunación, que continúa desarrollándose en los vacunatorios de los hospitales y centros de salud locales.

La ministra de Salud, Ana María Nadal, inauguró un Centro de Salud en Los Molles y aprovechó la ocasión para hablar del tema: “La dura experiencia nos enseñó que el Covid iba a quedar entre nosotros como un virus más, y eso está pasando”, comenzó diciendo.

A continuación, la funcionaria no dudó en responder que “claramente van a haber aumentos de los casos de Covid en función de que disminuyan los casos de gripe”, aunque coincidió con Vizotti en que “no estamos hoy en una situación epidemiológica de alarma”.

Lo que sí hacemos desde el ministerio es vigilar mucho la situación, y eso implica ver los casos que hay y qué variantes son las que circulan, para ver si se trata de variantes nuevas que nos generen mayor tipo de contagios u otras complicaciones”, explicó Nadal. La titular de Salud aseguró que, por el momento, en Mendoza solo circula Ómicron y que “no hay aparición de variantes nuevas”.

Sobre la vacunación, Ana María Nadal advirtió que “es importante porque si colocamos la tercer dosis de refuerzo ahora, en los próximos días o el mes que viene, nos da protección para cuando llegue la vacuna bivalente, que entendemos que el Gobierno nacional la va a comprar y que va a ser para marzo/abril del año que viene”.

“Ahí vamos a poder vacunar contra gripe y Covid, pero para llegar ahí podemos llegar con mejor cobertura de inmunidad si nos colocamos esa tercera dosis de refuerzo”, completó la ministra.

La situación en Valle de Uco

Días atrás, el coordinador de Salud en la región, Paulo Gonzalez, informó que “nosotros no tenemos casos registrados hace mes y medio o dos meses, que puede circular sí, porque la gente ya ni siquiera se hisopa, pero que efectivamente nosotros tengamos determinación de que hay Covid en el Valle de Uco, no, no tenemos casos activos en los últimos días”, aseguró.

Sin embargo el coordinador mencionó que “si esto se viene dando a nivel nacional por supuesto que tarde o temprano va a llegar aquí” por lo que destacó “que es muy importante poder prevenir con la vacunación”. “Hay muchísimas gente que no se ha puesto ni el primer refuerzo, así que es muy importante al menos terminar el proceso de vacunación”, agregó.

En ese sentido el funcionario informó: “Está disponible el tercer refuerzo de la vacuna Moderna para mayores de 18 años, de libre acceso en los lugares habituales, en vacunatorios centrales que en el caso de Tupungato está pegado al Hospital Gral. Las Heras, en el Hospital Tagarelli, y en Tunuyán en el Anexo Nº 1 en Calle Francisco Delgado. Y después tenemos todos estos refuerzos en los centros de salud, en los 36”.