Aumentaron los pasajes: estos son los nuevos precios para viajar a Mendoza desde el Valle de Uco

Los incrementos responden, según lo explican a un aumento de los costos, aunque este va por encima del índice de inflación

 Desde el primero de enero se oficializó un nuevo aumento de colectivos en la provincia de Mendoza. El servicio de media y larga distancia, que afecta principalmente al Valle de Uco, sufrió un fuerte incremento.

La Resolución Nº 1693 del mes de noviembre oficializa dicho aumento, el cual se hizo efectivo desde el primer día del 2026. El aumento afecta fundamental mente a quienes tenga que viajar desde el Valle de Uco a la ciudad de Mendoza.

A partir del nuevo cuadro tarifario, estos son los costos para viajar dentro de la provincia:  

Mendoza a Tunuyán: $14.000

Mendoza a San Rafael: $21.700

Mendoza a Malargüe:

Servicio común: $40.400

Cama: $50.400

Suite: $58.800

Mendoza a San Martín: $4.600

Mendoza a La Paz: $13.000

Mendoza a Rivadavia: $6.300

Mendoza a Lavalle: $3.900

El aumento alcanza a los servicios prestados por empresas como CATA Internacional (Grupos 580 y 650) y Bartolomé Mitre SRL (Grupo 850), entre otras.

Pese al nuevo aumento previsto para enero, el sistema mantendrá abonos y pasajes gratuitos para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.

