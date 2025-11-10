Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 10, 2025

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

El aumento se hizo efectivo este lunes, por medio de una resolución de la Subsecretaria de Transporte de Mendoza. Se mantendrán todos los descuentos y pasaje gratuitos a distintos sectores.

La Subsecretaría de Transporte de Mendoza modificó las tarifas del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Media y Larga Distancia de la provincia, buscando garantizar la sustentabilidad del Fondo Compensador del Transporte (Ley N° 9086). La tarifa inicial costará $1.200, al igual que el pasaje urbano, cuyo aumento se autorizó días atrás, y a partir de ahí se hará el cálculo para las distintas distancias.

La medida, con efecto inmediato, establece dos nuevos cuadros tarifarios escalonados que impactarán en el costo del pasaje para los usuarios de varias empresas de ómnibus clave en la provincia.

Doble aumento: noviembre de 2025 y enero de 2026

La resolución del Subsecretario de Transporte aprueba la propuesta del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) y establece dos períodos de ajuste:

Primer ajuste (vigente): a partir del 10 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025, se aplicarán los nuevos cuadros tarifarios para las líneas de las principales empresas de media y larga distancia, como Prestaciones, Andesmar, Iselín, Buttini, C.A.T.A. y Nueva Generación.

Segundo ajuste (programado): a partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigencia un nuevo incremento tarifario.

¿Cómo quedará los precios en el Valle de Uco’

La información brindada en los anexos de la Resolución, indican que en el Valle de Uco el aumento rondará el 20% para los distintos tramos y recorridos, incluidos los viajes a la ciudad de Mendoza.

Todos los precios

Comun   –Expreso

-Tunuyan              Mendoza            $ 8,200  $ 11,200

-Tunuyan              Ugarteche          $ 5,400  $ 6,700

-Tunuyan              Lujan     $ 6,700  $ 11,200

-Tunuyan              La Consulta        $ 4,000  $ 4,800

-Tunuyan              Villa Seca             $ 4,800 

-Tunuyan              Colonia las Rosas             $ 1,900  $ 1,900

-Tunuyan              Chilecito              $ 4,300  $ 5,400

-Tunuyan              3 Esquinas          $ 4,000  $ 4,800

-Tunuyan              San Carlos           $ 4,000  $ 4,800

-Tunuyan              E. Bustos             $ 4,000  $ 4,800

-Tunuyan              Los Sauces          $ 3,000 

-Tunuyan              Vista Flores        $ 3,000  $ 3,400

-Tunuyan              Manzano Historico         $ 5,400 

-Tunuyan              Pareditas            $ 4,800  $ 6,400

-La Consulta        Mendoza            $ 11,500               $ 15,000

-La Consulta        San Carlos           $ 1,900  $ 1,900

-La Consulta        E. Bustos             $ 1,900  $ 1,900

-E. Bustos             Mendoza            $ 10,600               $ 13,000

-E. Bustos             Chilecito              $ 11,500               $ 15,000

-E. Bustos             3 Esquinas          $ 11,500               $ 13,900

-E. Bustos             Pareditas            $ 11,500               $ 15,000

Tarifas específicas en “horario valle”

La resolución también establece tarifas específicas para el denominado “horario valle” (días hábiles de 9 a 11 y de 14:30 a 16) para líneas seleccionadas de las empresas Prestaciones S.A., Iselín S.A. y Buttini S.R.L. Al igual que la tarifa general, estas tarifas reducidas también tendrán un ajuste el 10 de noviembre de 2025 y un segundo ajuste el 1 de enero de 2026.

Resolucion aumento del transporteDescarga
Nuevo cuadro tarifarioDescarga

Nota realizada con información de Diario El Sol

