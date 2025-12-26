Facebook X-twitter Youtube Instagram

Aún tenés tiempo para terminar el año manejando una moto 0KM! Cargá en Shell La Consulta y ganá!

También ahorrás con el precio más conveniente del Valle de Uco. Y muchos más beneficios.

SHELL LA CONSULTA siempre está a la vanguardia para con el precio mas conveniente del Valle de Uco, el mejor servicio y la mejor atención. Pero además esta vez entre sus usuarios sortea una moto 0KM.

Para sumarte, solo tenés que cargar tu tanque completo en Shell La Consulta, GNC Americo y YPF Volcán de Fuego, completar tus datos en un cupón y ya estarás participando del sorteo que se realizará este 30 de diciembre.

Además, si cargás en Shell La Consulta reconocida por tener los precios más bajos del Valle de Uco podés pagar con SHELL BOX. Este medio de pago no solo te brinda comodidad, sino que también te permite acumular puntos para canjear por los fantásticos autitos de colección, que podés manejar desde tu celular.

Ya sabés, el mejor precio, la mejor atención, la atención mas personalizada y ahora un gran sorteo para este fin de año, todo en Shell La Consulta.

