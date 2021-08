Aurora, quien era buscada en San Carlos, confirmó estar bien: “No sé quién inventó esto”

La mujer manifestó que nunca estuvo desaparecida.

Aurora Arce, la mujer que era buscada en San Carlos confirmó que se encuentra bien y descartó haber estado desaparecida.

La vecina, oriunda Formosa y comerciante, manifestó que quien realizó la denuncia por su paradero- que fue radicada el pasado viernes en la comisaría 18- inventó la desaparición ya que ella siempre estuvo en contacto con su familia.

“Estoy en mi casa. Ya volví en la ciudad y estoy en mi casa. Hicieron todo un drama, todo mentira, todo es falso (…)”, mencionó la mujer de 60 años en diálogo con El Cuco Digital.

“Me están haciendo mal a mí, me están dejando mal, yo soy una persona grande y no sé de dónde salió todo, no sé quién inventó todo esto, toda esta payasada. Siempre estuve en contacto con mis hijos, con mi marido, no sé quién inventó esto. Me enoja demasiado”, expresó.

Además Aurora informó que “vinieron los investigadores a verme que estoy en mi casa”.