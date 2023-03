Automovilismo: el valletano Luisito Maggini se quedó con la victoria en el Gran Premio Vendimia

El Maggini Motorsport tuvo un excelente fin de semana en San Martín, donde el TC Cuyano disputó la primera competencia de la temporada con el triunfo del campeón 2021 de la divisional.

El TC Cuyano, divisional que forma parte del espectáculo del Zonal Cuyano, llevó a cabo la primera fecha del calendario en el trazado Ciudad de San Martín, en un carrera muy especial porque estuvo en disputa el Gran Premio Vendimia.



Y para el Maggini Motorsport fue un fin de semana de mucha satisfacción, porque Luis Maggini (h) se quedó con la victoria en esta apertura de la temporada y de manera contundente. Porque al volante del Dodge, fue todo el fin de semana dominador, desde los entrenamientos del sábado.



Luisito fue el más rápido en las prácticas, repitió en clasificación y también ganó la única serie clasificatoria. En la final, venció de punta a punta, para coronar un fin de semana soñado y que de entrada le permita vestirse de candidato al título.



“Estamos muy contentos. Fuimos muy contundentes durante todo el fin de semana, el viernes empezamos con un par de problemas y los pudimos solucionar rápido, porque el sábado en el primer entrenamiento ya estábamos primeros”, manifestó Luis (h).





“El auto tiene mucho ritmo, tanto el chasis como el motor, fuimos puliendo cada detalle y nos pudimos quedar con el ‘1’ en la primera fecha, que no deja de ser una alegría enorme y por otro lado una tranquilidad, porque no tenemos la presión de ganar una carrera para pelear por le campeonato”, finalizó.



Jorge Maggini tuvo una buena actuación teniendo en cuenta que estaba regresando a la categoría. Siempre estuvo en los tiempos dentro de los diez primeros, para finalizar justamente en el 10º puesto de la competencia final.



“Fue un buen fin de semana, pude girar bastante con el auto, me fui adaptando de a poco y terminé entre los diez que no es poco. Con el paso de las carreras vamos a ir mejorando”, manifestó Jorge.



Mientras que Fabián Maggini sigue sin poder revertir el mal momento. Apareció bien arriba en los entrenamientos, pero a la hora de clasificar comenzaron los inconvenientes, que luego continuaron en la final. Terminó 12º.



“Estamos preocupados porque no sabemos cuando se va a revertir esta situación, fue un fin de semana complicado para mi. Obvio que estoy contento por la victoria de Luisito, pero me voy con bronca porque anduvimos mal. A la hora de clasificar tuvimos un problema en la bomba de nafta. Largamos la serie desde el fondo, hicimos lo que se pudo y llegamos 8º. En la final, dimos una vuelta y se rompió la caja y después volvimos a tener problemas con el tema de la nafta. Espero que para la próxima podamos mejorar, no vamos a bajar los brazos y vamos a dar todo lo que tenemos para cambiar esta situación”, comentó.



El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 1 y 2 de abril, cuando en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires se dispute la segunda fecha el Procar 4000.