agosto 13, 2025

Avances en la causa por violencia de género dónde un joven golpeó a su novia: hoy se hizo la reconstrucción del hecho

Mañana se realizará una nueva audiencia en el caso.

Durante las primeras horas de este miércoles, personal policial llegó hasta el domicilio ubicado en el barrio Urquiza, donde vivía Espósito Veliz junto a su novia de 18 años y se llevó adelante la reconstrucción del hecho que sucedió durante los primeros días de junio.

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

La reconstrucción del hecho en el lugar, fue solicitada por el abogado defensor, que también pidió que se dé por anulado todo el proceso. Agustín Espósito Veliz, permanece desde el pasado 11 de junio alojado en el penal San Felipe, imputado por intento de femicidio.

En ese contexto, la propia abogada de la víctima, Lorena Martín, informó que mañana jueves se realizará una nueva audiencia frente al juez Fernando Ugarte debido a unos pedidos y planteamientos que hizo la defensa del acusado.

“La defensa de Esposito Veliz, ha planteado  una nulidad del proceso, por eso mañana tendremos novedades de lo que va a suceder y qué decide el doctor”, aseguró la defensora de la víctima que se sigue recuperando luego del ataque.

En el hecho de la reconstrucción, trabajó personal policial y de investigaciones. Hubo un fuerte despliegue policial en la zona para custodiar el lugar.

Se agravó la situación del detenido por violencia de género en Tunuyán: se le dictó preventiva por una causa anterior

