noviembre 11, 2025

logo el cuco digital
Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

La persona que fue imputada por el hecho se encuentra bajo liberad condicional.

El pasado 6 de septiembre, frente a la bodega Alfa Crux, ubicada sobre calle El Indio, en el distrito de Eugenio Bustos, murió atropellado José Luis Núñez (32), por un conductor que escapó de la escena y varías horas después fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

Por el hecho,  Alias “tatu”, Miranda fue imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria y, si bien permaneció detenido durante unos días, desde el 18 de septiembre se encuentra bajo libertad condicional, luego de pagar una fianza de 5 millones de pesos. Quien firmó su salida fue el juez de la causa, Marco Martinelli.

En la actualidad, la investigación continúa su curso y en ese contexto, la defensa del imputado, en diálogo con El Cuco Digital, dio detalles de cómo se encuentra el expediente y los avances en la causa.

“Lo primero que puedo comunicar, es que la parte querellante no ha podido acreditar su teoría del caso, lo que ellos aseguran que ha pasado no se ha podido probar”, aseguró la defensa de Miranda.

Además, agregó: “en este momento con el equipo de trabajo estamos esperando los resultados toxicológicos que se le practicaron al cuerpo de la víctima porque podemos tener algunas certezas con esos resultados”.

“Como defensa estoy con un alto grado de seguridad  de que ha existido  una “autopuesta” en peligro por parte de la víctima, para eso necesitamos los resultados de estos estudios, luego de eso veremos cómo vamos a continuar”, concluyó la parte que defiende los intereses de alias “Tatu” Miranda.

