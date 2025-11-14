Avanza el ordenador vial del ingreso a Tunuyán y hay nuevos desvíos

Se trata de la construcción de la rotonda de Melchor Villanueva (RP90) y la Ruta Nacional 40, donde Vialidad Mendoza mejoró las vías alternativas para el tránsito.

La construcción del ordenador vial en el ingreso a la ciudad de Tunuyán, ubicado en calle Melchor Villanueva (RP 90) y Ruta Nacional 40, que remplazará al actual cruce de carga pesada para brindar mayor seguridad a los conductores y mejor fluidez al tránsito, tiene nuevos desvíos desde hoy.

Tras el encarpetado asfáltico de 70 metros del tramo contiguo a la obra, sobre la Ruta 40 vieja, realizado por Vialidad Mendoza, quedaron habilitados los nuevos desvíos para vehículos livianos y también para los de carga pesada.

Vehículos livianos

Desde hoy, los automóviles, camionetas y camiones de pequeño porte, transitarán en doble sentido de circulación por la Ruta 40 vieja, en el tramo que se extiende entre la RN 40 y la calle Juan López García, evitando así la zona de obra por la que se circulaba hasta ayer.

Sobre la RN 40, a unos 100de metros al norte de la obra, habrá una rotonda señalizada que también servirá retorno y ordenador para vehículos livianos y camiones.

El cambio, agilizará el tránsito constante de la zona, y como el nuevo desvío para vehículos livianos está todo asfaltado, será más amigable para los conductores, ya que evitará tediosas esperas y atascos, mientras, a la vez, se libera espacio en la zona de obra.

Camiones en dirección sur-norte

En cambio, los vehículos de carga pesada que circulen por la RN 40 de sur a norte sí continuarán pasando por la zona de obra, pero por un leve desvío demarcado sobre la banquina oeste de la RN 40 y Melchor Villanueva. Para llegar a este punto desde el sur de la RN 40, deberán girar por calle La Argentina, luego por RP 90 y después por Melchor Villanueva hasta el desvío de la obra.

Camiones en dirección norte-sur

Lo opuesto será para los vehículos de carga pesada que circulen hacia Tunuyán por la RN 40 en dirección norte-sur. Estos deberán desviarse mucho antes, saliendo de la RN 40 hacia calle El Álamo-Ruta Provincial 96 (Monumento de la Tonada o Rotonda del Gaucho), en dirección al oeste hasta calle La Puntilla, luego ingresar por esta vía girando a la izquierda en dirección sur y continuar hasta Ruta Provincial 90, por la cual, finalmente llegarán hasta calle La Argentina, para luego retomar la RN 40.

El ordenador vial de Melchor Villanueva y RN 40 resolverá una serie de problemas viales que se habían incrementado en esa intersección producto de que allí comenzaba y desembocaba el desvío de carga pesada, mejorando y modernizando el ingreso a Tunuyán.

El viejo desvío, que tenía forma de triángulo, obligaba a los camiones que iban hacia el norte a girar a la izquierda, lo que provocaba filas, demoras en el tránsito de la RN 40 y accidentes viales. Con el nuevo ordenador, que tendrá una rotonda, los vehículos livianos y la carga pesada podrán convivir sin estorbarse ni correr riesgo alguno.

Fuente: prensa Mendoza