Avanza la construcción del colector aluvional en Cordón del Plata: una obra público-privada entre el Municipio y cuatro uniones vecinales

El encauce hídrico es estratégico para acompañar el crecimiento del distrito, garantizando mejores condiciones de infraestructura, planificación y desarrollo comunitario.

El Municipio de Tupungato, junto a cuatro uniones vecinales del distrito Cordón del Plata, avanza en la ejecución del nuevo colector aluvional necesario para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbanístico de la zona. La obra además de acondicionar la seguridad hídrica posibilita la regularización dominial de las viviendas existentes y de futuros loteos en el sector.

El Intendente Gustavo Aguilera, acompañado por el Director General de Obras, Ing. Marcelo Venteo, recorrió ayer al mediodía el lugar para realizar una inspección técnica y verificar el progreso de los trabajos. Durante la visita, destacaron el esfuerzo coordinado entre el estado local y las asociaciones vecinales.

El Ing. Venteo explicó, “Nos encontramos en plena ejecución de este colector que le va a dar solución al problema de desagües aluvionales proveniente de todos los barrios que se encuentran a la margen oeste de esta obra. En sí, técnicamente son 750 metros lineales, consta el proyecto de un canal telescópico que quiere decir que la sección va variando a cierta longitud y empieza en una sección de 80 por 80 y terminamos en una sección de 80 por 2 metros. Lo digno de destacar de esta obra -más allá de la solución y la regularización que las uniones vecinales van a poder dar porque esto era un requerimiento que el Departamento de Hidráulica nos solicitaba o nos exigía- es que es una obra público-privada. Hemos logrado acordar con los vecinos, ellos se han unido y han comprado la totalidad del material para la ejecución de la obra, como el hormigón, el acero y la mano de obra la hace la municipalidad a través de una licitación pública y la empresa adjudicataria pone la totalidad de la mano de obra disponible”. 

Los trabajos se encuentran en la primera etapa, con tareas que incluyen el trazado del colector, la excavación del canal, la implementación de la hormigonera, y un perfilado manual previo al rellenado e instalación de los materiales correspondientes para la conducción aluvional.

Este colector aluvional era una exigencia solicitada por el Departamento de Hidráulica para habilitar la regularización dominial del barrio existente. A partir de ahora las familias que residen allí podrán avanzar en los procesos administrativos habitacionales.

Fuente: prensa Tupungato

