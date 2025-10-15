Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 15, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 15, 2025

logo el cuco digital

AVE FÉNIX presentará “Cuerdas Paralelas” en el Auditorio Municipal de Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Las entradas se podrán obtener de forma online y presencial.

El próximo viernes 17 de octubre a las 21:30 horas, el Auditorio Municipal de Tunuyán será escenario de una propuesta artística que desafía los límites de lo convencional. El cuarteto de cuerdas argentino AVE FÉNIX llega a nuestra ciudad para presentar su nuevo espectáculo: “Cuerdas Paralelas”.

Reconocido a nivel internacional por su virtuosismo y originalidad, AVE FÉNIX rompe con los estereotipos tradicionales en la ejecución de instrumentos clásicos como el violín, la viola y el cello. Bajo la dirección musical de Manuel Wirzt, el grupo se aventura a interpretar géneros diversos como el pop, el rock, la música electrónica, los clásicos universales y las bandas sonoras más emblemáticas del cine.

“Cuerdas Paralelas” propone un recorrido sonoro audaz y emotivo, donde la técnica y la sensibilidad se combinan para ofrecer una experiencia musical única. Cada interpretación es una invitación a redescubrir el potencial expresivo de los instrumentos de cuerda en diálogo con los lenguajes contemporáneos.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma entradaweb y en la Boletería del Auditorio el jueves 16 y viernes 17 de octubre de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO