Aveiro anunció un show artístico y sorpresas para recibir en el Manzano al pelotón de la Vuelta de Mendoza

La tercera etapa se correrá en el Valle de Uco y pasará por los tres departamentos. Se espera una gran concurrencia de personas en el Manzano.

El próximo domingo arranca la Vuelta Ciclista de Mendoza 2023 . Tras el prólogo y las dos primeras etapas, el martes, que además es feriado, el pelotón llegará al Valle de Uco donde se correrá la tercera fecha.

Los ciclistas pasarán por los tres departamentos y como siempre, la meta final será en el Manzano Histórico donde además habrá un espectáculo artísticos y otras sorpresas según anticipó el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, este jueves durante la presentación del Team Viví Tunuyán .

“Dos cosas, primero feliz de culminar el campeonato provincial de ciclismo de ruta y con los resultados obtenidos es un equipo nuevo que viene creciendo, que ya va tomando experiencia y que no nos deja de sorprender todos los días con los resultados y además también con el cupo femenino que ha sido la ganadora del campeonato provincial, que eso significa el esfuerzo y la constancia permanente de todo un equipo, y cuando digo todo un equipo no solamente los ciclistas, sino quienes van en la camioneta, el cuerpo técnico, los que coordinan, la dirección de deportes, la logística que necesita un deporte tan complejo y con tantos riesgos como lo es el ciclismo de ruta y por otro lado, bueno presentar el equipo”, empezó diciendo el mandatario en el Parque las Vías.

“Por otro lado, arranca esto tan maravilloso que tiene Mendoza que es la vuelta de Mendoza, la vuelta más federal y bueno con muchas expectativas esperando que nos vaya bien, sobre todo que no sufran accidentes los chicos, que puedan concluir sanos y salvos y después de ese como primer objetivo viene obviamente que nos vaya bien, que podamos hacer punta que el pelotón pueda estar adelante, que tire, que empuje , que gane metas y que pueda llegar ¿por qué no primero en muchas de ellas?”, destacó el jefe comunal a El Cuco Digital.

Aveiro también se refirió a la carrera en Tunuyán y la pasada icónica por el Manzano Histórico. “Otra adicional es que la etapa de Tunuyán que es el día martes, la más linda etapa. Lanzone (presidente de la Asociación Ciclista Mendocina) no lo puede decir públicamente porque queda mal con los otros municipios”, broméo y agregó: “pero es la más linda etapa porque es la llegada al Manzano, es la etapa reina. De hecho nos pelea que en el campeonato provincial no hagamos esa misma etapa porque no pierde glamur después en la vuelta de Mendoza”.

“Insisto, la etapa de Tunuyán es maravillosa, una de las más lindas, además, tiene un sentido muy federal porque pasa prácticamente por todos los distritos hasta llegar al Manzano”, subrayó.

Sobre cómo se prepara el Manzano para recibir el evento, Aveiro anticipó: “Vamos a armar un buen espectáculo en El Manzano, quizás tengamos alguna sorpresitas a la llegada de allá y esperamos verdaderamente que, seguramente siendo feriado, además que siempre tratamos de que no sea domingo, va a estar explotado El Manzano, por suerte. Vamos a pedir mucha precaución a la gente que vaya subiendo en ese horario previo a la etapa.

“Contento, feliz, disfrutando y ahí vamos a estar acompañando a mi amigo Lanzone tanto como todo el equipo de tu Tunuyá,n a ese maravilloso equipo de Tunuyán que se ha conformado y que de alguna otra forma vienen poniendo bien en alto el deporte tunuyanino y eso es en general, no solamente buenos resultados, sino también la motivación para que muchos chicos más se hagan parte del deporte”, completó