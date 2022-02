¿Aveiro candidato a gobernador? El intendente de Tunuyán reafirmó su deseo de serlo

«A quién no le gustaría», expresó a El Cuco Digital. El mandatario contaría con apoyo nacional.

El pasado 9 de febrero, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, habló con una radio local sobre las actividades de Vendimia y el Festival de la Tonada, celebrado el pasado fin de semana. Al ser consultado sobre la agenda política, el jefe comunal dejó ver su deseo de ser candidato a gobernador.

«Capacidad y equipo de trabajo hay en toda la provincia, pero ¿por qué no soñar con ser Gobernador? Estamos felices del trabajo que hacemos en el departamento», expresó a FM Estación Zafiero.

Seguidamente agregó: «Creo que estamos capacitados, eso no significa que vaya a postularme, pero voluntad, ganas y energías nos sobran. Sabemos que es difícil y que el peronismo tiene que ser inteligente y estar más abierto, más que en las últimas elecciones porque los resultados de las últimas elecciones están a la vista».

Para cerrar la entrevista, el mandatario se refirió al estado actual del PJ mendocino y la relación con el kirchnerismo: «A Mendoza le hace falta un Peronismo tradicional al frente y me gustaría ser candidato, ¿a quién no le gustaría?»

Reafirma su deseo

En tanto, algunos días más tardes, en el marco de la apertura de sobres de licitación para la construcción de 500 viviendas en el departamento, acto del que participó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, Aveiro reafirmó su deseo de ser candidato a la gobernación.

Consultado por El Cuco Digital sobre esa posibilidad, el cacique local dijo: «A quién no le gustaría ser gobernador; yo creo que no hay ninguno que no le gustaría serlo”, pero aseguró que por el momento su “ocupación y preocupación está en Tunuyán, en trabajar y en gestionar» y que “el tiempo dirá lo que tengamos que ser”.

Apoyo nacional

A sus declaraciones con este medio, el intendente agregó que charló sobre el tema con Ferraresi, quien según él le preguntó: “’Sos mi candidato o no sos mi candidato’, y le digo ‘soy tu intendente de Tunuyán y tenemos que trabajar por todos los tunuyaninos’”.

Dicho antecedente advierte que Aveiro cuenta con apoyo nacional en caso de postularse.