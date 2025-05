Aveiro cuestionó con dureza a los Diputados Nacionales que no dieron quorum para tratar el aumento a los jubilados

La semana pasada la Cámara de diputados de la Nación, debía tratar varios proyectos de ley, entre los que se encontraba un aumento a los jubilados, la mejora en el bono que estos reciben y aspectos vinculados a la obra pública debido a que varios miembros no dieron el quorum, los proyectos no pudieron ser tratados.

El ex Intendente de Tunuyán y actual Diputado Nacional, utilizó sus redes sociales para referirse al accionar de parte de los diputados que no bajaron a dar el quorum, para tratar el aumento a los jubilados, la moratoria previsional, y la emergencia para zonas afectadas por las tormentas en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido Aveiro dijo “no se puede creer la falta de empatía y la frialdad con la que funcionan muchos diputados que no bajaron a dar quórum… no se puede creer lo lejos que están de la realidad y que no puedan acompañar esta ley, para devolverles un poquito de dignidad a todos nuestros abuelos”.

Consultado por El Cuco Digital, el Diputado Nacional reafirmó sus dichos y manifestó que los únicos diputados por Mendoza que dieron el quorum fueron los miembros de Unión por la Patria (Adolfo Bermejo, Lliana Paponet y Martin Aveiro) y el Radical Julio Cobos. En el mismo sentido mencionó que el accionar del Gobierno Nacional es “triste y con un abandono total, donde evidentemente lo que quieren es que existan menos jubilados vivos”, de igual forma destacó que “el poder adquisitivo de nuestros jubilados está casi destruido, con el agravante de los recortes de los beneficios del PAMI, es tristísimo ver como nuestros abuelos tienen que elegir entre dos o tres medicamentos de los que recetan los médicos, porque no llegan a fin de mes con lo que gastan en reprimir ya podrían darle un aumento a nuestros abuelos”.

Aveiro afirmó que las próximas semanas se insistirá con los proyectos, buscando convencer a otros miembros de la Cámara, para que entiendan que esto no se trata de una cuestión política sino de la dignidad de los adultos mayores.

Otro de los proyectos a tratar era la obra pública nacional, consultando Aveiro por la situación de la misma en la provincia de Mendoza y el uso de los recursos de Portezuelo del Viento por parte del Gobierno provincial para la realización de distintas obras de infraestructura, este mencionó que si bien considera acertado el uso de esos recursos, no se puede permitir que la provincia utilice recursos propios para la realización de obras nacionales. En ese sentido explicó que hay que entender que existe un fondo específico en el impuesto a los combustibles, destinado a las obras de Vialidad Nacional y no se pueden resignar esos fondos “o se le reintegra el impuesto con obras a los mendocinos o se deja de cobrar el mismo a Mendoza… no se pueden negociar estas cosas, el Gobierno Nacional sigue recaudando y eso no se traduce en obras para los municipios”.

Finalmente Aveiro hizo énfasis en destacar, que con los fondos reservados otorgados a la SIDE, los cuales no tienen control y se utilizan discrecionalmente, podría reactivarse la obra pública en muchos municipios.