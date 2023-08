Aveiro dijo que los intentos de saqueos fueron intencionales y armados “contra la población y el Municipio”

El intendente habló en conferencia de prensa sobre los disturbios del pasado lunes y lanzó críticas al Gobierno provincial y parte de la oposición local. También dio detalles respecto al empleado municipal que fue echado por participar de los ataques en el departamento.

Ayer por la tarde el intendente Martín Aveiro brindó una conferencia de prensa para hablar sobre el trabajo de la Municipalidad durante y tras las intensas lluvias que hubo en el departamento.

Desde la salas de reuniones del Municipio, el mandatario también se refirió a los intentos de saqueos que ocurrieron el pasado lunes y que terminaron con 20 imputados y 11 personas presas .

Aveiro fue tajante a la hora de tomar posición sobre el tema, aseguró que los disturbios fueron intencionales y lanzó duras críticas al Gobierno provincial y hasta a la oposición local.

Respecto al empleado municipal que tuvo participación en los intentos de saqueos y fue despedido, el intendente mencionó que “el mismo día, al enterarnos, pedimos la confirmación a Fiscalía y se confirmó automáticamente. Se hizo el Decreto de cesantía al empleado, nosotros no vamos a dudar en ningún momento”

Y señaló: “Como tampoco dudé de que, después le voy a mostrar pruebas, pidiéndole al ministro de Seguridad que hablé permanentemente, que lo dije en la reunión, se tenía que actuar, que no se trataba de un bolsón de mercadería, habían malas intenciones y estaban dispuestos, sin importar las consecuencias, a generar un caos en el departamento de Tunuyán”. En ese sentido, acusó al Gobierno provincial de hacer política con los hechos ocurridos en la localidad.

Aveiro además aseguró: “Realmente no tengo dudas, cada día que pasa, que fue planificado, armado y espero que la Justicia encuentre a los responsables directos”

“Acá hay alguien que ejecuta, que fue echado de la Municipalidad el día uno posterior a la situación y, ante la notificación de la Fiscalía de su participación, automáticamente se le hizo la cesantía. Esta persona era sereno en el cementerio de Tunuyán desde hace años y obviamente el lunes a la noche no fue a trabajar tampoco, algo habrá pasado, así que no cabe duda de que esto fue planificado, en contra de la población y del Municipio. Antes de las elecciones PASO hubo un piquete en la puertas de la Municipalidad, organizado por militantes, organizado por Cristian Gottardini (ex candidato a intendente por el Partido Unidos por Tunuyán; se bajó de su candidatura hace unos días), y hay imágenes de quienes eran sus militantes y demás”, lanzó el jefe comunal ante la rueda de prensa.

“El intendente no se puede hacer responsable de la vida privada de los empleados, no es mi tarea cada uno sabe lo que hace y es responsable de sus actos, de hecho nosotros actuamos en consecuencia”, remarcó el intendente.

“No solamente eso, sino que le pedimos al ministro de Seguridad que trabaje fuertemente en relación a la justicia, porque son ellos los que tienen acceso a la justicia, no nosotros, para que todos los responsables paguen las consecuencias de esta situación de pánico y tristeza que vivió Tunuyán”, continuó.

“Por día se atienden más de 400 personas en el Anexo Municipal, las personas que intentaron saquear no tenían una necesidad de un bolsón de comida, las personas tenían un objetivo que era generar este caos y este pánico en la ciudad de Tunuyán. A partir de este hecho obviamente sacaron provecho político, bueno, espero que esto, que yo creo que está planificado y armado, tenga consecuencias y que la justicia pueda determinar rápidamente más allá de quien lo ejecutó, que fue parte de los 10 o 15 detenidos que hay donde hay menores también. Es muy triste esto y además que quieran sacar provecho político”, insistió.