Aveiro emitió su voto: “Estamos tranquilos. Todos los días hemos hecho muchos esfuerzos”

Lo hizo en la escuela José Hernández.

Poco antes de las 13 horas de este domingo, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, se dirigió a la escuela José Hernández acompañado de sus hijas y emitió su voto.

Tras salir del cuarto oscuro y depositar el sobre en la urna, el mandatario dialogó con la prensa y manifestó estar alegre por el buen curso de las elecciones PASO y por el gran caudal de gente que ha concurrido a votar. También dijo estar tranquilo.

La declaración completa

“Acercándome acompañado de mis hijas y contento porque el día ha empezado muy bien; he recorrido prácticamente todas las escuelas y está todo funcionando con normalidad y con mucha gente en la mañana votando, sobre todo en los distritos un gran caudal de personas que han ido temprano a emitir su voto.

Con mucha tranquilidad y contento porque es una fiesta de la democracia, contento porque la gente puede emitir su estado emocional a partir de una gestión, ya sea del Estado municipal, provincial, y de esta forma seguir acompañando.

Esta bueno, estos momentos son únicos; es el momento que tiene que aprovechar la gente para volcar y soltar todos sus sentimientos con la gestión, y obviamente que estamos tranquilos sabiendo que todos los días hemos hecho muchos esfuerzos para hacer lo que hacemos.

Todos los años que hay elecciones, generalmente un 20, 25 por ciento de la población no va a votar, en algunos casos un 30. Es cierto que este año hay mucha más desinformación, no ha sido la correcta o la adecuada en la cantidad, y también eso puede hacer que disminuya un poquito. Pero yo arranque la mañana pensando que iba a ver menos movimiento y la verdad insisto, me ha sorprendido, sobre todo en los distritos, y había muchísima gente, así que lo de que va a ir menos o va a ir más, lo vamos a saber recién después de las nueve de la noche cuando tengamos padrón por padrón cuánta gente fue a votar o no, pero por lo que he visto ha arrancado bien y con mucha presencia y eso es muy importante y muy bueno”.