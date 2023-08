Aveiro reinauguró el Parque de la Lombardía: “Es mi última gran obra como intendente”

Martín Aveiro se expresó emocionado sobre la concreción de esta obra que se ejecutó en 4 meses. El espacio, que está conectado con el Río Tunuyán, contempla circuitos para hacer diferentes actividades. juegos y un paseo gastronómico, entre otras incorporaciones.

Este viernes, a las 16, dio inicio el acto de reinauguración del Parque Lombardía. La obra conllevó un trabajo de 4 meses en los que se remodeló completamente el espacio para el disfrute de vecinos y turistas que podrán pasear y realizar actividades a la vera del Río Tunuyán.

Acompañados por decenas de vecinos, el intendente Martín Aveiro y el presidente del Concejo Deliberante y precandidato a jefe comunal, Emir Andraos, realizaron el simbólico corte de cinta.

“Estamos muy emocionados en cortar esta cinta porque representa un montón de trabajo, de apuro de mucha gente que ha trabajada acá. Esto es un espacio que está en el departamento desde que se inauguró hace más de 20 años y siempre hablábamos con los chicos de que los tunuyaninos no nacimos mirando el río, el río siempre estuvo acá, nos salpicaba, pero siempre tuvimos una cierta resistencia al río y a pesar de que este lugar estuvo a disposición, abierto, le faltaba algo y gracias a Martín, a todos lo que lo acompañamos, a los empleados municipales, se decidió abordarlo, encarar esta gran obra que va a permitir seguir haciendo actividades físicas y recreativas, va a permitir tener un contacto directo con la naturaleza, este no es un espacio verde común sino que es un espacio en el que nos integramos al río, no es un espacio que creamos en el medio de la ciudad, sino que es un espacio natural que tiene su propia personalidad, de pasar al lado del río, ver la fauna que lo rodea es maravilloso pero sobre todo pensaba en lo que viene, el poder de sociabilización que va a tener este lugar que vamos a compartir los tunuyaninos y por qué no el turismo; es otra excusa más para los turistas sigan quedándose el Tunuyán y tengan el privilegio de seguir conociendo las bondades del departamento. Aún teniendo la montaña cerca, tenemos este espacio. Ahora tenemos el río con un montón de beneficios para que disfrutemos. Yo estoy muy feliz porque sé que para Martín representa una obra especial, ha dejado su cuerpo, ha trabajado espalda espalda con todos los trabajadores”, dijo Andraos.

A su turno, el actual intendente agradeció emocionado el trabajo de los municipales para concretar esta obra. “Me llena de orgullo cómo se rompen el lomo, cómo le ponen de las 7 de la mañana hasta 9, 11 de la noche laburando para llegar a este momento maravilloso y que hoy podamos disfrutar. Es un lugar único”, dijo entre lágrimas.

“Este lugar cambió, se transformó, es para la familia tunuyanina, es para todos los que nos puedan visitar y para seguir generando posibilidad, atrayendo al turismo y que genere economía en nuestra hermosa ciudad. El proyecto sigue con la misma fuerza, la misma energía, con empleados municipales que tienen empatía y sentimiento. En todas las campañas políticas escucho la gente que habla de ñoquis, de gente que no trabaja en el Estado, siéntanse orgullosos tunuyaninos, acá los empleados municipales se rompen el lomo todos los días por el bienestar de su gente, desde que se levantan hasta que se acuestan, es en todos los ámbitos, los que ejecutan una obra o los que hacen la administración para que esa obra se pueda hacer. Es una agradecimiento especial porque estamos cansados de escuchar tantos discursos de odio contra mucha gente, nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro equipo, de cada empleado municipal, del primero al último. Esta es obra es netamente hecha por todos los empleados municipales en solo 4 meses y la vamos a disfrutar todos juntos”, destacó el mandatario.

El espacio cuenta con una plaza de mates, un circuito para bicicletas mountain bike, un paseo gastronómico (están en licitación y a partir del 1 de septiembre comenzarán a funcionar), una plaza de juegos, una plaza canina, cuerpos sanitarios, cámaras de seguridad, torres de iluminación de última generación, playa de estacionamiento (capacidad para unos 200 autos aproximadamente), estacionamiento exclusivo para motos y personas con discapacidad, un muelle y parador para hacer actividades acuáticas y senderos naturales.

“Es la última gran obra como intendente, por eso la emoción. Pero no tengo dudas de que voy a seguir asistiendo a muchas obra y más grandes que estas, no tengo dudas de que con Emir intendente, que ya lo dijo la gente y lo va volver a decir, inclusive con más amplitud, nos va a permitir seguir creciendo y ampliando a todas las necesidades que hagan falta para que la gente siempre elija Tunuyán para vivir”, completó Aveiro.

Reglamentos para los visitantes

Desde el municipio se comunicó que el ingreso al predio será de 8 a 22 horas (cambiará según la época del año) y para evitar ser sancionados por el personal de seguridad, las personas que visiten el predio deben cumplir con las siguientes normas:

• El paseo por la costa del río es solo con circulación peatonal

• Las mascotas dentro del predio deben andar con correa y en caso de ser considerada raza peligrosa con uso obligatorio de bozal. Dentro de la plaza canina uso obligatorio de bozal para todas las mascotas.

• Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, hacer fuego y bañarse o ingresar al río.

• Prohibida la venta ambulante en el predio y acceso al mismo.

• Se regulará el volumen de la música, para no invadir el espacio de la otra persona

• En el sector donde se realiza actividad física, está prohibida la circulación de vehículos