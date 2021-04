Aventureras en bicicletas: Camila y Sol recorren los rincones del país pedaleando y ahora están en Valle de Uco

Ahora pasarán la noche en San Carlos.

Camila y Sol son dos jóvenes amigas de la provincia de Mendoza. Cami es de la Ciudad y Sol de San Rafael, y desde hace unos días recorren juntas diferentes rincones del país pedaleando, y actualmente se encuentran paseando por el Valle de Uco.

“Yo vengo en bicicleta desde San Martín de Los Andes, arranqué en enero, fui recorriendo Neuquén alterando por Ruta 40 y la Ruta 23, recorrí también más hacia el lado de la cordillera, Caviahue y Copahue, y de ahí llegué a Chos Malal, entré a Mendoza por la Ruta 40 hacia Malargüe y de ahí vine a San Rafael, acá conocí a Sol, ella me alojó en su casa y se motivó a seguir viaje conmigo, asique este sería nuestro primer tramo juntas, en primera instancia la idea es llegar a Mendoza recorriendo el Valle de Uco, Pedriel, Agrelo”, comenzó relatando Camila a El Cuco Digital.

Posteriormente, la joven continuó relatando: “La idea de viajar en bici se fue dando a partir del 2019, yo antes de viajar en bicicleta, viajaba caminando, me movía a dedo y en mi viaje hasta el fin del mundo conocí varies ciclistas y me fueron dando ganas de viajar también en bicicleta; al principio me daba un poco de miedo, pero de a poco me fui armando la bici y lo concreté. La verdad me ayudó mucho tener el apoyo de mi familia y amigues”.

Por otro lado, Camila destacó que aunque es muy linda esta travesía tiene sus desafíos “que son más que nada los climas que se pueden llegar a presentar; especialmente en esta época del año que se ha tornado más bien lluviosa. Quizás inconvenientes con la bici, como pinchar o algo más grave como que se corte la cadena (no me ha pasado, pero puede suceder)”.

Actualmente, Cami y Sol están en San Carlos luego de haber salido el viernes 23 de abril de San Rafael. “Hicimos noche en la ruta en el medio de la nada, en la carpa. Después, al día siguiente llegamos a Paso de Las Carretas, nos quedamos dos noches en la casa de una familia que nos recibió, re buena onda, y hoy seguimos, pasamos por Pareditas, almorzamos en la casa de una familia que nos invitó, intercambiamos conocimientos y nos hicieron un regalito para el viaje, y ahora nos quedaremos en el Albergue Municipal”, cerró contenta contando un poco sobre el viaje.