Ayer siguieron las manifestaciones en defensa del agua en varios puntos de la provincia: la policía detuvo a manifestantes en ciudad

Las manifestaciones se dan luego de la promulgación de la ley que aprueba la DIA del proyecto San Jorge, por parte del Ejecutivo provincial.

En distintos puntos de la provincia de Mendoza se han replicado las marchas contra la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge.

Algunos de los lugares donde las protestas se llevaron adelante fueron General Alvear, Tunuyán, Uspallata y la Ciudad de Mendoza. En esta última se produjo la detención de varios manifestantes, entre los que se encuentran: Enzo Goyano, Bautista Franco, Emanuel Garbo, Maxi Villarreal, Enzo Puebla, Renzo Moyano, Santiago Algoberro, Máximo Astorga, Luis Pinti, Facundo Goyano y Sol Alex Díaz. Desde los grupos de manifestantes se pedía la difusión de los nombres de los detenidos.

Cánticos de protesta en San Carlos

En el mismo sentido, durante la presentación del audiovisual Tras La Montaña en el departamento, y con la presencia de funcionarios municipales, vecinos del departamento hicieron sentir su rechazo al proyecto San Jorge, con cánticos al final de la presentación.

Videos