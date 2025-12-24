Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ayuda escolar para útiles e indumentaria a docentes: se pagará en tres tramos

El pago se da en el marco de los acuerdos paritarios entre el Gobierno y el SUTE.

Este martes, en la Subsecretaría de Trabajo, de Ciudad de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) firmaron el acta de acuerdo para convenir el pago de 300.000 pesos en concepto de ayuda en útiles escolares para todos los docentes dependientes de la DGE.

Esta suma será por única vez y se realizará de la siguiente forma: $100.000, que serán acreditados el viernes 16 de enero de 2026; $170.000, que serán depositados el viernes 20 de febrero de 2026, y lo restante junto con los haberes del mes de abril de ese mismo año.

Para los agentes celadores dependientes de la DGE se acordó la suma de $280.000 en concepto de indumentaria o vestimenta. El viernes 16 de enero de 2026 se efectuará un primer pago de $90.000; el viernes 20 de febrero de 2026 serán depositados $160.000, y, lo restante que se abonarán junto con los haberes del mes de abril de ese mismo año.

De esta forma el gobierno escolar cumple el compromiso con los acuerdos realizados y establecidos con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

