Banfield se retiró del Clausura de San Carlos: los motivos y qué pasa con los clubes con los que debía jugar

La acumulación de multas por la no presentación de algunas categorías en diferentes fechas, en un contexto de crisis económica nacional, obligó a la institución a dar un paso al costado de la competencia.

En el día de ayer, el Club Atlético Banfield, de San Carlos, presentó una nota al presidente de la Liga Sancarlina de Fútbol solicitando autorización para retirarse del Torneo Clausura 2023.

Según indica el escrito presentado por el Club, la solicitud fue motivada por “no poder cumplir con lo requerido por nuestra liga, debido a situaciones y condiciones que superan a nuestra institución, lo cual nos está perjudicando a nosotros como así también a otras instituciones, además la mala situación económica que afecta a nuestro país y particularmente a nuestra institución llevándonos a un punto muy complejo. Queremos evitar que la situación institucional se siga agravando, llegando a un punto donde no haya retorno”.

Para finalizar el texto reza: “Esperamos se considere nuestra predisposición constante para ser parte de nuestra liga y pedimos disculpas por los inconvenientes causados”.

Es importante mencionar que Banfield no había podido presentar categorías inferiores en las últimas fechas disputadas, por lo que, según el reglamento por el que se rige la Liga, se le aplicaron multas. Contra el Club Eugenio Bustos no presentó 6ta división, y en consecuencia se le aplicó una multa de $29 mil (equivalente al valor de 58 entradas); mientras que el fin de semana pasado no presentó 6ta ni 5ta división contra el Club La Consulta, por lo que le correspondía una nueva sanción económica. A su vez, el Club La Consulta le reclamó el pagó $40 mil en concepto del reintegro del costo del transporte de los jugadores hasta la cancha de Banfield.

Durante la misma jornada la Liga Sancarlina emitió el Boletín Nº29, en el que se informa que se acepta la solicitud de Banfield para retirarse del Clausura. A su vez se resolvió que los partidos que debía jugar dicha institución no se disputen y que “a los clubes que debían jugar con Banfield se les darán los puntos”.