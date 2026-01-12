Barigüí “la mosca que muerde” ¿Cómo poder identificarla y donde se encuentra?

Este insecto a diferencia de los mosquitos, muerde la piel y se alimenta de la sangre que sale.

La palabra barigüí empezó a sonar fuerte en Buenos Aires y el Litoral por la aparición de un insecto que deja marcas muy molestas. Aunque mucha gente lo llama “mosca negra”, no se parece a la mosca común de la casa y su mordedura suele ser más dolorosa.

En pleno verano, el barigüí se hace notar sobre todo cuando suben las temperaturas y se combinan con humedad y lluvias. En ese escenario, esta mosca negra aparece más cerca de ríos y arroyos, y puede alterar la rutina de quienes viven o pasan tiempo al aire libre cerca del agua.

Dónde suele vivir el barigüí y por qué aparece más en verano

El barigüí pertenece al grupo de los simúlidos, insectos voladores pequeños que están emparentados con mosquitos y tábanos. Pero hay una diferencia clave: no se cría en charcos ni en agua estancada.

Esta mosca negra necesita cursos de agua con corriente, bien oxigenados y con materia orgánica en suspensión. Por eso se la ve con más frecuencia cerca de ríos y arroyos, y su presencia suele aumentar cuando hay calor intenso y lluvias que elevan el caudal.

En las últimas semanas, se habló mucho del barigüí en la provincia de Buenos Aires, el AMBA y el Litoral, justamente por esa combinación de temperaturas altas y humedad que favorece su reproducción. En barrios ribereños y zonas con arroyos cercanos, la mosca negra se vuelve más insistente.

Cómo es la mordedura del barigüí y qué marcas deja

El barigüí no “pica” como un mosquito. Muerde. La hembra usa pequeñas garras para cortar la piel y provocar una herida superficial. Luego se alimenta de la sangre que brota. Por eso muchas personas sienten que la lesión es más fuerte que la de una mosca común o la de un mosquito.

Las marcas típicas de la mordedura del barigüí suelen incluir:

-manchas rojas en la piel

-picazón intensa que dura horas o días

-inflamación en la zona

-costras o pequeñas heridas, sobre todo si la persona se rasca

Si se rasca mucho, el riesgo de infección aumenta, porque se pueden meter bacterias de las manos o de las uñas. En algunos casos, puede haber reacción alérgica más fuerte, con hinchazón importante o malestar general. Si eso pasa, lo ideal es consultar.

Así puedes reconocer al barigüí o mosca negra

Para identificar al barigüí, lo primero es mirar el contexto: suele aparecer cerca de agua en movimiento, como ríos y arroyos. Es una mosca negra muy chiquita, a veces más pequeña que un mosquito, y puede pasar desapercibida.

Las señales más comunes para reconocerlo son:

-tamaño muy pequeño y color oscuro

-aparece en zonas húmedas, especialmente cerca de cursos de agua

-la mordedura puede no doler al instante, pero horas después se nota

-deja una lesión inflamada y persistente, que tarda en bajar

La clave es esta: si estuviste cerca de un río o arroyo y después te aparece una marca roja, inflamada, con mucha picazón y que no se va rápido, puede haber sido barigüí y no una mosca común.

Prevención básica para evitar al barigüí

Para bajar el riesgo de mordeduras de barigüí, sirven medidas simples: usar repelente, cubrir la piel con ropa clara (mangas largas si se puede), y evitar estar mucho tiempo al atardecer en zonas húmedas. En chicos, conviene revisar la piel después de actividades al aire libre, porque esta mosca negra puede dejar marcas que aparecen recién horas más tarde.

Fuente: MDZ on line