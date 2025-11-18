Facebook X-twitter Youtube Instagram

Bautista Amieva y Maciel Bueno quedaron eliminados del mundial de Beach Voley que se disputa en Australia

La dupla cayó esta madrugada por 2 a 0 ante Francia.

En la madrugada de este martes, la dupla de Argentina de  Bautista Amieva y Maciel Bueno, se enfrentaron por los 16 avos de final a Francia.

El partido fue en favor de los europeos, que derrotaron a los argentinos por 2 a 0 y avanzaron a los octavos de final de dicho campeonato mundial.

Esta derrota para la dupla nacional significó la eliminación de la competencia. Amieva y Bueno, habían logrado meterse entre las 32 selecciones luego de pasar como mejores terceros de su grupo tras vencer en la última fecha a su par de Nicaragua.

De esta manera, Argentina se quedó sin representación en el campeonato mundial que se está disputando, ya que a la eliminación de los mendocinos se suma la de la otra dupla masculina, Tomás y Nicolás Capogrosso, quienes cayeron en la misma instancia frente a Estados Unidos. 

